Avrupa İstatistik Birimi Eurostat’ın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında vatandaşlığa kabul edilenlerin sayısı önceki yıla göre azaldı.

Haravgi gazetesinin aktardığı bilgilere göre, 2024’te yabancı uyruklu her 100 kişi için vatandaşlığa kabul oranı 1,21 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2023’teki 1,51’e kıyasla düşüş gösteriyor. Söz konusu yılda 2 bin 800 kişi Kıbrıs vatandaşlığına kabul edilirken, 2023’te bu sayı 3 bin 318 olarak kaydedilmişti.

Haberde, bu oranın yılın başında Kıbrıslı olmayan toplam nüfusa göre yeni vatandaşların yüzdesini yansıttığı vurgulandı.