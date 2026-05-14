Alithia gazetesi, gümrük memurlarının, 49 yaşındaki Kıbrıslı Türk kadının kullandığı ve 50 yaşındaki eşinin yolcu olarak bulunduğu araçta, 50 farklı zarf içerisinde, euro, sterlin, dolar ve Türk lirası cinsinden nakit para tespit ettiğini yazdı.

Habere göre araçta, 169 bin 950 euro; 11 bin 275 sterlin ve 435 bin 605 Türk lirası tespit edilirken bunların toplam değerinin 208 bin euroyu aştığı da ifade edildi.

Gazete çiftin, nakit parayla ilgili ikna edici izahatta bulunamaması nedeniyle daha ileri sorgulama ve paranın kaynağının araştırılması için paraya el konulduğunu yazdı.