Ham petrol fiyatları pazar akşamı yüzde 8’den fazla yükseldi. Piyasa katılımcıları, ABD ile İran arasındaki savaşın kontrolden çıkarak büyük bir arz kesintisine yol açmasından endişe ediyor.

ABD ham petrolü yüzde 8’den fazla artarak 5,55 dolarlık yükselişle varil başına 72,57 dolara ulaştı. Küresel gösterge Brent ise yaklaşık yüzde 9 artışla 6,54 dolar yükselerek 79,41 dolara çıktı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava saldırıları, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililerin ölümüne yol açtı.

OPEC’in dördüncü büyük petrol üreticisinin sonunda kimin yöneteceği belirsizliğini koruyor. Petrol piyasasının nihai tepkisi, savaşın Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafiği uzun süreli olarak aksatıp aksatmayacağına bağlı olacak. Bu boğaz, küresel petrol ticareti için en kritik dar geçit konumunda.

UBS analistleri Henri Patricot liderliğinde, pazar günü müşterilere gönderilen notta, “Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin toparlanma hızı ve İran’ın misilleme boyutu, önümüzdeki birkaç gün için petrol fiyatı açısından kritik” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, tüm ABD hedeflerine ulaşılana kadar askeri operasyonların süreceğini belirtti. Trump, İran’ın görüşme isteğini kabul ettiğini ve bu sayede büyük ve uzun süreli bir kesintiyi önleyecek bir yumuşama ihtimalini açık bıraktığını söyledi.

Trump, The Atlantic’e yaptığı açıklamada, “Görüşmek istiyorlar ve ben de görüşmeyi kabul ettim, bu yüzden onlarla görüşeceğim” dedi.

Rystad Energy danışmanlık firmasına göre, tanker trafiği şimdiden fiilen durdu, zira denizcilik şirketleri önlem alıyor.

Enerji danışmanlık firması Kpler’dan petrol analisti Matt Smith, “Tankerler Hürmüz Boğazı çevresinde birikmeye başladı, ancak şu anda herhangi bir şey geçmiyor – tankerler kesinlikle tedirgin” dedi.

Verilerine göre, 2025 yılında boğazdan günde ortalama 14 milyon varilden fazla petrol geçti; bu, dünya deniz yoluyla taşınan ham petrol ihracatının yaklaşık üçte biri. Bu ihracatın yaklaşık dörtte üçü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore’ye gidiyor.

Barclays analistleri, Orta Doğu’daki güvenlik durumu kötüleşirse Brent’in varil başına 100 dolara ulaşabileceğini belirtti. UBS analistleri ise piyasaların, Brent spot fiyatlarını 120 doların üzerine çıkarabilecek ciddi bir kesinti olasılığını değerlendirdiğini ifade etti.