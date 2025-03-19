Politis gazetesi: “Kumarhane: Sınırsız Nakde Dönüş – İsrailliler 2024’te 92 Milyon Kıbrıslılar İse 77 Milyon Nakit Oynadılar” başlıkları altında verdiği haberinde, kara para aklanmasının önlenmesi çerçevesinde dört ay önce onaylanan bir yasayla, nakit para kullanımının en fazla 10 bin Euro’yla sınırlandırılmasının ardından Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerin bu yasanın dışında tutulması konusunun gündemdeki yerini koruduğunu yazdı.

Gazete, konunun bugün ilgili komitede görüşülmeye devam edileceğini belirtirken kumarhane yönetimi tarafından komiteye gönderilen ve 2024 yılında hangi ülke vatandaşlarının ne kadar nakitle oyun oynadıklarını belirten bir listeyi de yayımladı.

Söz konusu listede ilk sırayı, 92 milyon Euro’luk nakitle İsraillilerin ikinci sırayı ise 77 milyon Euro’yla “Kıbrıs vatandaşlarının” aldığını vurgulayan gazete, söz konusu listenin tamamına da yer verdi.

Listede “Türkiye” vatandaşlarının ise 194 bin Euro’yla alt sıralarda yer aldığı görülüyor.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki kumarhanelerin kısıtlamadan muaf tutulması için tartışılan yasal düzenlemenin yanı sıra, Güney Kıbrıs’a kumar oynamaya gidecek kişilerin yanlarında getirdikleri meblağları bildirmeleri zorunluluğunun da getirilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Listeden anlaşılanın, çok sayıda kişinin yanlarında getirdikleri nakitleri beyan etmeyerek kumarhanelerde harcama yatıklarını vurgulayan gazete, 2021-25 yılları arasında sadece 62 yabancı uyruklu ve 12 AB vatandaşı şahsın Güney Kıbrıs’a girişlerinde, kumarhanelerde oynamak için yanlarında para getirdiklerini beyan ettiklerini, yine aynı dönemde 41 yabancı ve 6 AB vatandaşının da ülkeden ayrılırken, yanlarındaki parayı kumarhanede kazandıklarına dair beyanda bulunarak belge de sunduklarını yazdı.

Gazete, şahısların ülkeye giriş-çıkışlarda beyan ettikleri para miktarıyla kumarhane idaresinin ilettiği miktar arasındaki büyük farkın ise, birçok kişinin havaalanlarından valizlerinde parayla giriş çıkış yaptıklarını gösterdiğini vurguladı.

Haberde ayrıca, Rum Gümrük Dairesi’nin, KKTC’deki kumarhanelerden de müşterilere verilen ve söz konusu paranın kumarhanede kazanıldığını doğrulayan belgeleri kabul ettiği hatırlatıldı.