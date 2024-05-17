Limasol, Baf, Güney Lefkoşa ve Gazimağusa'daki okullara bu sabah “tehdit” içerikli bir e-postası gönderildi ve yetkililer e-postanın kaynağı ve göndereni inceliyor.

SigmaLive’de yer alan habere göre, mesajın kötü söz dizimi, başka bir dilden Yunancaya çeviri gibi göründüğü için birçok soruyu da beraberinde getirdiği ifade edildi.

Öğretmenlere ve öğrencilere gönderilen mesaj şöyle:

“Şehre inebileceğimiz ve yüzümüzü gizlemeyeceğimiz günü hep bekledik. Gün gelecek, kafamızdaki görüntüler bu duvarlarda hissedeceğiniz gerçekliğin yıkıcı gücüne dönüşecek. Okullarda öğretmenlerin kanı dökülecek. Boğazlarını keseceğiz. Allah'ın düşmanları amellerimiz hakkında yalan söyleyeceklerdir. Şeriat, inanmayanları savaşçı ve barışçıl olarak ayırmaz

Dedim ki: Allah'ın Resulü atlarımız müşriklerin kadınlarını ve çocuklarını çiğniyordu. Dedi ki: ‘Onlar babalarındandır’

Çocuklar ve kadınlar ancak yolumuza çıkarlarsa öldürülürler. Sizi sokaklarda yok edeceğiz. Kamyonlarımız patlayıcılarla dolu. Nice'deki gibi ana meydanlarda sizi yok edecekler, kalabalıkları bıçaklarla kesecekler. İçinize girip patlayacaklar. Seni kan içinde boğacağız.”