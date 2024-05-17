Girne Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ve sağlık bölümünün rutin olarak yapmış olduğu gıda denetimlerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü’nün ekipleri de destek verdi.

'Balıkçılık İzinleri ve Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Tüzüğü' yürürlüğe girdiğinden beri çapraz ve eş zamanlı olarak yapılan kontrollerle denetimlerin etkinliği artırıldı.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini vurgulayarak, "Kurumlarla iş birliği içerisinde denetimlerimiz özveri ile devam edecek. Bu iş birliği, gıda güvenliği ve kalitesinin sağlanması için önemli bir adım olarak görülüyor ve toplum sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor’’ İfadelerini kullandı.