Hayvanat bahçesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ai Bao" isimli dişi panda ve "Le Bao" isimli erkek pandanın ikiz yavruları olduğu belirtildi.

Güney Kore'de ilk defa ikiz panda dünyaya geldiğine işaret edilen açıklamada, anne panda ile ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Açıklamada, yavruların hayvanat bahçesinde "görücüye sunulmadan önce" sağlık durumu ve gelişimlerinin takip edileceği aktarıldı.

Yavruların fotoğraflarının ise yakın zamanda hayvanat bahçesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılması bekleniyor.

GÜNEY KORE’DEKİ PANDA SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Yeni doğan yavrular ile Güney Kore’deki panda sayısı 5’e yükseldi.

Pandaları koruma ve nesillerini tükenmekten kurtarma çabaları olumlu sonuçlanıyor.

Nüfusu 1000'in altına düşen pandaların sayısı yıllardır devam eden koruma ve kurtarma çabaları sonucu 1800'e yükseldi.

Doğal ortamda yaşam süresi yalnızca 15 yıl olan pandalar, koruma altında yaklaşık 38 yaşına kadar yaşayabiliyor.