Fileleftheros’un Müsteşarlığa dayandırdığı habere göre yeni yasada taslağında çocuk ödeneği için aranan yıllık gelir tablosu 81 bin euroya kadar yükseltilerek orta sınıfın tamamının bu ödenekten yararlanmasına imkan tanınıyor.

Bu çerçevede Yıllık geliri 25 bin 500 euroya kadar olan ailelere bir çocuk için 588, iki çocuk için 705, üç çocuk için bin 293 ve 4 çocuk için 2 bin 73 euro, yıllık geliri 76 bin ile 81 bin euro arasındaki ailelere 4 çocuk için 351 ve 5’ten fazla çocuk için bin 404, 81 bin ve üzeri gelire sahip ailelere de beşten fazla çocuğu olması halinde bin 202 euro çocuk ödeneği verilecek.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamada kriterlerin genişletilmesiyle sisteme 12 bin yeni aile ve 16 bin’den fazla çocuk ekleneceği ve artık, gelir düzeyinde küçük bir artış olması halinde çocuk ödeneğinin kesilmeyeceği kaydedildi.