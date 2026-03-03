Haravgi gazetesi Rum yetkili kaynaklara dayanarak Körfez ülkelerinde bulunan Kıbrıs vatandaşlarının ülkeye geri dönmesiyle çabaların sürdüğünü belirtti.

Rum makamların söz konusu ülkelerdeki havalimanları yeniden faaliyete geçer geçmez vatandaşların ülkeye geri dönüşü için hazırlık yaptığını kaydeden gazete, Körfez ülkelerinde daimî olarak ikamet eden Kıbrıs vatandaşları yanında tatil veya iş amaçlı olarak oraya giden kişiler de olduğunu belirtti.

Yetkili makamların, şartlar izin verdiği zaman söz konusu kişilerin Güney Kıbrıs’a güvenli bir şekilde geri dönmelerine kolaylık sağlanması için özel uçak kiralanması olasılığını gözden geçirdikleri de kaydedildi.

Haberde Rum Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) makamlarının mevcut durumdan etkilenen kişilerin konaklama giderlerini karşılamayı üstlendiği konusunda bilgilendirmede bulunduğu da belirtildi.

- 7’si çocuk ve bebek 8 hasta İsrail’deki hastanelerde tedavi görüyor

Politis gazetesi ise haberinde sekiz “Kıbrıslı” hastanın şu an İsrail’deki hastanelerde tedavi gördüğünü yazdı.

Sekiz hastadan 7’sinin çocuk ve bebeklerden oluştuğunu yazan gazete, yetkili makamların güvenlikleri konusunda ve şartlar izin verip İsrail’in hava sahası açılır açılmaz Güney Kıbrıs’a olası geri dönüşleriyle ilgili olarak bu kişilerle sürekli iletişim halinde olduğunu kaydetti.

Şu ana kadar iki hastanın Güney Kıbrıs’a geri dönmek istediği belirtilen haberde, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin normal şekilde sürdüğü de kaydedildi.