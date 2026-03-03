Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’daki ilk ve orta dereceli okulların güvenlik tedbirleri gereğince bugün tatil edildiklerini yazdı.

Rum Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Akrotiri” (Ağrotur), “Asomato”, “Episkopi” (Yalova) ve “Trahoni” (Trahoni) köylerinde ana okullar ve ilkokullar tatil edildiği, “Episkopi” ve “Trahoni” köylerinde orta eğitime de bir günlüğüne ara verildiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi ise, dün Larnaka ve Baf Havaalanlarında 60’dan fazla uçuşun iptal edildiğini yazdı.

Gazete, 42’si Larnaka ve 18’i Baf olmak üzere toplam 60 uçuşun iptal edildiğini, Cumartesi gününden bugüne kadarki sürede ise toplam iptal sayısının 150’yi geçtiğini aktardı.

Haberde, iptallerin çoğunun Orta Doğu ülkelerine olduğu ancak dün İsveç, Avusturya, Almanya ve İngiltere’den uçuş iptalleri de gerçekleştiği belirtildi.