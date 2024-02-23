Alithia ve diğer gazeteler, Sayıştay tarafından dün yapılan açıklamada, devlet yetkilileri ve memurlarının maaşlarının duyurulduğunu, en yüksek yıllık maaşın ise başsavcı, başsavcı yardımcısı, yüksek mahkeme ve anayasa mahkemesi yargıçlarına ödendiğini yazdı.

Gazete, başsavcı, başsavcı yardımcısı ve yargıçların yıllık maaş ve ödeneklerinin 114 bin 491 Euro olduğunu belirtirken Rum Yönetimi Başkanı’nın yıllık maaşının ise 114 bin 39 Euro’yla ikinci sırada yer aldığını aktardı.

Güney Kıbrıs’ta çeşitli kademelerde çalışan devlet görevlilerinin maaşlarına da yer verilen haberde, asgari ücretin 1000-1500 olduğu göz önüne alındığında, en üst kademedeki maaşlarla asgari ücret arasındaki uçurumun boyutunun inanılmaz olduğu yorumunda bulunuldu.

Hristodulidis’in önlemleri beğenilmedi

Öte yandan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’taki pahalılığın önlenmesine yönelik önceki gün açıkladığı paketin muhalefet partilerinin eleştirileriyle karşılaştığını ve beğenilmediğini yazdı.

AKEL ve DİSİ’den yapılan açıklamalarda, pahalılıkla mücadele ve dar gelirlilerin korunması amacıyla yapılan her türlü girişimin destekleneceği belirtilirken, Hristodulidis’in açıkladığı önlemlerin ise dar gelirli kesimi korumak adına yetersiz kaldığı vurgulandı.

Hristodulidis önceki gün düzenlediği basın toplantısında; elektrik ve akaryakıt fiyatlarına yönelik devlet desteğinin uzatılması, tek ebeveynli ve çok çocuklu ailelere her çocuk için 250 Euro’ya kadar ödenek verilmesi, elektrikli araç alımlarının desteklenmesi ve şirketlere yönelik birçok önlem içeren, 260 milyon Euro değerinde önlemler paketi açıklamıştı.