Rum radyosu hortumdan ve şiddetli dolu yağışından ilk belirlemelere göre 50’den fazla ev ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü duyurdu.

Yermasoya Belediye Başkanı Kiriakos Ksidias, en az 4-5 evin oturulamaz hale geldiğini, içlerindeki eşyaların da sokağa savrulduğunu söyledi.

Hortum sırasında çatıların, güneş enerji sistemlerinin uçtuğunu, kırılan camlar nedeniyle parmaklarını kaybeden İsrailli bir kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Hortum elektrik direklerini ve ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu ve bir inşaat vincini yıktı. Elektrik direklerinin kırılması nedeniyle orta ve yüksek voltaj taşıyan elektrik kablolarının yollarda bulunduğuna işaret eden Rum polisi halktan, kablolara dokunmamaları uyarısında bulundu.

“Atienu”da (Kiracıköy) ise şiddetli yağmur nedeniyle köy yolları nehre dönüştü.

Öte yandan Güney Kıbrıs'ın Meteoroloji Dairesi bugün için verdiği sarı alarmı saat 11.00’de iptal etti.