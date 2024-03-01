Güney Kıbrıs’ta nadir görülen hastalıklara sahip 60 bin kişi olduğunun hesaplandığı haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta nadir görülen hastalıklara sahip 60 bin kişi olduğunun hesaplandığını, öte yandan bununla ilgili ulusal arşiv bulunmadığını yazan Alithia, bunun için Kıbrıs Rum Hastalar Birliği Federasyonu’nda (OSAK) Nadir Görülen Hastalıklar Daimî Komitesi kurulduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, OSAK Güney Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili en büyük problemin, nüfusun küçük olmasından ötürü tıbbi uzmanlık eksikliği olduğunu ekledi.