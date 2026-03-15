Anketten çıkan diğer bir ilgi çekici sonuç ise Rum halkının endişe listesinin başında su sorunu olması. Katılımcıların yüzde 61’i olası su kesintilerinden çok kaygılı olduğunu söyledi.

Politis, Noverna şirketine 26 Şubat-11 Mart döneminde, oy kullanma hakkına sahip bin 20 kişi arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını “Yüzde 28,5 Kararsız ile Kaygan Siyasi Sahne… Noverna’nın Politis Hesabına İkinci Anketi” başlığıyla manşete çekti.

Genel seçimde hangi partiye oy verecekleri sorusuna katılımcıların yüzde 16,1’i DİSİ, yüzde 15,9’u AKEL, yüzde 9,6’sı ELAM, yüzde 8,7’si ALMA, yüzde 7’si Amesi Dimokratia (Doğrudan Demokrasi), yüzde 6,8’i DİKO, yüzde 2,4’ü Volt, yüzde 1,4’ü EDEK, yüzde 1,2’si Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İş Birliği, yüzde 1,1’i Aktif Vatandaşlar-Avcılar Hareketi, yüzde 0,8’i DİPA, yüzde 0,2’si “Siko Pano”, yüzde 0,1’i Yeşil Parti-Hayvan Partisi dedi. Yüzde 1,3 boş oy, yüzde 25,9 oy kullanmayacak/kararsız ve yüzde 1,3 cevap vermek istemedi.

Oy kullanacağının kesinlik derecesi sorusuna katılımcıların yüzde 70’i “kesin evet”, yüzde 21’i “belki evet”, yüzde 5’i “belki hayır”, yüzde 4’ü “kesin hayır” cevabını verdi.

Ankette, katılımcıların bazı iç meselelerle ilgili endişe oranları da ölçüldü.

-Gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı: yüzde 71 “çok kaygılıyım”, yüzde 22 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 4 “biraz kaygılıyım”, yüzde 3 hiç “kaygılı değilim”

-Su sorunu ve su kesintisi: yüzde 61 “çok kaygılıyım”, yüzde 26 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 9 “biraz kaygılıyım”, yüzde 4 “hiç kaygılı değilim”

-Elektrik enerjisi fiyatları: yüzde 61 “çok kaygılıyım”, yüzde 27 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 8 “biraz kaygılıyım”, yüzde 4 “hiç kaygılı değilim”

-Maaş zammı: yüzde 54 “çok kaygılıyım”, yüzde 26 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 9 “biraz kaygılıyım”, yüzde 11 “hiç kaygılı değilim”

-Yüksek kira ve gayrı menkul fiyatları: yüzde 54 “çok kaygılıyım”, yüzde 23 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 10 “biraz kaygılıyım”, yüzde 13 “hiç kaygılı değilim”

-Şu anki emekli maaşların yeterliliği: yüzde 51 “çok kaygılıyım”, yüzde 30 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 12 “biraz kaygılıyım”, yüzde 7 “hiç kaygılı değilim”

-Trafik sorunu: yüzde 47 “çok kaygılıyım”, yüzde 29 “oldukça kaygılıyım”, yüzde 18 “biraz kaygılıyım”, yüzde 6 “hiç kaygılı değilim”