Fileleftheros gazetesi, “Ekonomide Mayınlar” başlıklı manşet haberinde, Güney Kıbrıs ekonomisinin yaşanan gelişmelere rağmen direnç gösterdiğini, ancak Mali Politika İçin Stratejik Çerçeve (2027-2029) kapsamında temel makroekonomik senaryonun dayanıklılığını test edebilecek bir dizi riskin gündemde olduğunu belirtti.

Haberde, ekonomiyi etkileyebilecek başlıca risk unsurları arasında Vasiliko terminali, GSI projesi, şap hastalığı, jeopolitik gelişmeler ve olası yaptırımlar gösterildi.

-İşsizlik rakamları

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 4,4 olarak kaydedildiğini aktardı.

Gazete, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine dayanarak, işsizlik oranının 2024 yılında yüzde 4,9 seviyesinde bulunurken, 2025 yılında yüzde 4,4’e gerilediğini yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta işsizlik oranı 2023 yılında yüzde 5,5, 2022 yılında yüzde 6,3 ve 2021 yılında ise yüzde 7,2 olarak kaydedildi.