Alithia ve diğer gazeteler, Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yiannis Panayotu’nun, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamaya dayanarak asgari ücretin aylık 1.000 Euro’ya çıkarıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca Çalışma Bakanlığı ile saatlik çalışma konusunda yürütülen görüşmelerin ise devam edeceğini belirtildi.

İşçi sendikası PEO ise artışın, asgari ücretlinin satın alma gücünü tam olarak yerine getirmediğini belirterek kararı protesto etti.

Öte yandan Politis gazetesi 940 Euro olan asgari ücretin bir yıl içerisinde yüzde 6.4 artışla, bin Euro’ya çıkarıldığını yazdı.

Gazete artışın 25 bin işçiye fayda sağlayacağını da belirtti.