Politis gazetesi, polis verilerine dayanarak, 2026 yılının başından bugüne kadar Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilen kişi sayısının 4 bin 21'e ulaştığını yazdı.

Habere göre Rum Polisi, Rum Muhaceret ve Yabancılar Dairesi personelinin, FRONTEX ile ortaklaşa yürütülen "zorla geri gönderme operasyonlarına" katıldığını açıkladı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs'ta yasa dışı olarak bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının bu operasyonlar kapsamında ülkelerine geri gönderildiği veya sınır dışı edildiği ifade edildi.