Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan mahkeme heyetinin verdiği kararı Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, sanığın 9 Nisan 2024 tarihinde bir gram, 27 Nisan 2024 tarihinde 868 miligram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi bir şahısla birlikte Güney Kıbrıs’tan ithal ettikten sonra her iki maddeyi M.T.’ye verdiğini kaydetti. Başkan, M.T.’nin Yiğitler Burcu Parkı’ndan uyuşturucuyu alırken suçüstü yakalandığını anımsattı. Başkan, sanık Yılkar’ın ise aranan şahıs ilan edildiğini, 26 Nisan 2025’te Dikmen’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Başkan, sanığın soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kaldıktan sonra 29 Nisan 2025’te yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti. Başkan, sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ileri sürülen olgu ve emareler ışığında aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu ifade eden Başkan, dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti. Başkan, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin miktarının az olduğunu, bu durumu lehine değerlendirdiklerini kaydetti. Başkan, ancak uyuşturucunun en ağır ve tehlikeli türlerden olduğunu, bu hususun da sanık aleyhinde dikkate alındığını söyledi

Sanığın ithal ettiği uyuşturucuları başkasına verdiğini kaydeden Başkan, uyuşturucunun yayılmasına olanak sağlayan kişilere daha ağır cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Başkan, bununla birlikte uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı. Başkan Cemaller, tüm olgular ışığında sanığı 9 ay süreyle hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.