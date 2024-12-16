GÜNDEM ÖZEL

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın programına konuk olan Denktaş, Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili adımlarını değerlendirerek, tutuklanan insanları kendi haline bıraktığımızı vurguladı, Taşınmaz Mal Komisyonu’nu etkin çalıştırıp, sorunun çözülebileceğine dikkat çekti.

“BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSEK İŞİMİZ DAHA DA ZOR OLACAK”

Denktaş, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

“Rum Kuzeydeki malların satılmasını engellemek için birtakım adımlar atıyor, peki biz ne yapıyoruz? Bir girişim yok, kendi haline bıraktık. Süratle yasaları yeniden düzenlememiz lazım. Mal satışı kötü bir şey değildir. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin kullanılması gerekiyor, malları Türkleştirip, daha değerli hale getirebilirsiniz. Bu insanlarla siz bunu bile konuşmadınız. Bunu yaparsanız piyasa rahatlar, para akışı hızlanır. Rum tarafına bu konuda bir adım attığımızı göstermedik. Bizde de hala daha ‘bu çalıntı maldır’ propagandası yapan televizyoncular var. Bu adada çalınan bir şey varsa bizim geleceğimizdir. Bu şekilde devam edersek işimiz daha da zor olacak. Güney Kıbrıs ‘burada yaşamazsan malını geri vermem’ diyor. Bunu biz de yapar, mahkeme yoluna başvurursak biz de onları sıkıştıracağız. Biz Rumların malına çökmedik, orada birçok mal bıraktık ve karşılığında buraya geldik. Bu formülleri gündeme getirirsek önümüz açılır.”