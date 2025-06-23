Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nde çalışan Hüseyin Kurt, Güngör Çöplüğü'nde çalışma yaptığı sırada iş kazası geçirmişti. Bir dozerin müdahalesi sırasında sıkışarak ağır yaralanan belediye çalışanı Kurt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Değirmenlik’te ikamet eden ve 56 yaşında hayata veda eden Hüseyin Kurt’un vefatı başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenleri tarafından üzüntü ile karşılandı.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne ait VS 514 plakalı çöp kamyonunu kullanan 56 yaşındaki Hüseyin Kurt, çöpleri boşalttığı sırada aracın arka tekerlekleri çöplük zemininin yumuşak kısmına saplanmıştı. Kurtarıcı olarak olay yerine gelen 63 yaşındaki R.S.’nin kullandığı dozer aracı ile çöp kamyonunu batığı yerden çıkarmaya çalıştığı sırada, Hüseyin Kurt kamyonun önünde bulunan silindir araca zincir bağlamak üzereyken, iki araç arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan silindir aracın 38 yaşındaki sorumlusu M.H. ile dozer operatörü R.S. olay sonrası tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.