Polisin iş kazasıyla ilgili açıklaması şöyle:

23.06.2025 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Güngör Çöplüğü’nde, Hüseyin KURT (E-56) kullanımındaki Değirmenlik Belediyesi’ne ait VS 514 plakalı çöp kamyonu ile çöpleri boşalttığı sırada, çöp kamyonun arka tekerleklerinin batması sonucu, R.S.(E-63) kullanımındaki dozer araç ile battığı yerden çıkarmak için çöp kamyonunu ittiği sırada, kamyonun önünde duran M.H.(E-38) sorumluluğundaki silindir araca çöp kamyonunu çekmek amacıyla zincir bağlamak için duran Hüseyin KURT, çöp kamyonu ile silindir araç arasında kalarak ağır şekilde yaralanmıştır.

Hüseyin KURT kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. R.S. ve M.H. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.