Güngör’de Taş Ocakları Mevkiinde, dün saat 13.00 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangında, yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 10 alıç ağacı, 7 zeytin ağacı ile kuru otlar ve kamışlar yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, dün saat 23.40 sıralarında, Lapta’da Şht. Bahattin Sokak üzerinde bulunan bir şirkete ait işçi yatı evinde, faal durumdaki kamera kayıt cihazının aşırı ısınarak kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, koridorda bulunan kamera kayıt cihazı, muhtelif elektrik aksamları ve teçhizatları, evin damı, iki yatak odası ile mutfak içerisinde bulunan eşyalar zarar gördü.