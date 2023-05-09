KOÇ

Aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Yaratıcılığın yardımıyla evinizi veya ofisinizi yenilemeyi planlayabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 3

BOĞA

Bugün mali zorlukları ustaca ele almak gerekebilir. Araştırmanız bugün tamamlanacak. İş ortağı ile yapılan çalışmalar bugün size yardımcı olacaktır. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 4

İKİZLER

Mutsuz ruh haliniz sizi etkileyecek ve kendinizi donuk hissedeceksiniz. İş cephesinde, projelerinizin tamamlanması biraz gecikebilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün evliliktir, aşk meşk konularında ne kendi işinize ne de başkalarının işine karışmayın derim. Size akıl soran olursa “hı hı” deyin geçin. Kabak sizin başınıza patlayabilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 6

ASLAN

İşinizde daha büyük roller için deneyin ve muhtemelen alacaksınız. Bekar olan insanlar bu cephede bazı iyi haberler alabilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 7

43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı 43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

BAŞAK

Gününüz olumlu geçecek. Çok çalışmak lehinize sonuç verecektir. Akşamı birlikte geçirirken ailedeki neşe kaynağı olabilirsiniz.  Gülümseyin derim.   

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 8

TERAZİ

Kardeşlerle olan tüm anlaşmazlıklar bugün sona erecek ve onlarla iyi bir ilişkinin tadını çıkaracaksınız.  

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 9

AKREP

Özellikle bugün ikili ilişkilerde daha yapıcı davranmanızda fayda var. Artık olaylara ve durumlara olumsuz bir yerden bakmanın size faydası yok.  

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 10

YAY

Sıkıcı bir gün sizi bekliyor ve muhtemelen odak noktanız değişebilir. Muhtemelen sizin için pratik olmayacak bazı kararlar alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 11

OĞLAK

Ailenin yaşlı bir üyesinin sağlam bir rehberliğinden ve yardımcı tutumundan yararlanabilirsiniz. Kalabalık otoyollardaki yolcularınıza dikkat! 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 12

KOVA

Tüm geçmiş yatırımlar iyi karlara yol açabilir. Hatta kolay bir çalışmanın ardından iyi sonuçlar da alabilirsiniz ve tüm engelleriniz kalkabilir. 

Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023) - 13

BALIK

Bugün para konusunda kendinizi biraz tedirgin hissedebilirsiniz. Daha doğrusu resmi işlerde para konusuna dikkat etmeniz gereken bir gün. 