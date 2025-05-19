

Gürcafer mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı için ilk adımın atıldığı bugünü gençliğe armağan etmenin yanı sıra büyük bir mücadele sonucunda kurulmuş Cumhuriyeti de çok güvendiği gençliğe armağan ettiğini belirterek “temennimiz; gençlerimizin siyaset, eğitim, kültür, sanat, spor gibi alanlarda milletimizi gururlandırması ve Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyeti daha ileri seviyelere ulaştırmasıdır” dedi.

Gürcafer, Türkiye halkına bağımsızlığı ve demokrasiyi getiren Atatürk’ü saygıyla anarak, gençliğin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.