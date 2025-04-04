Rum kesiminin toplu iğneyle kuyu kazar gibi adım adım ilerlediğini söyleyen Gürcafer, “yaptıkları ile bizim yapmadıklarımızın avantajlarını birleştirerek uluslararası hukuk ve camiada kendilerini mağdur, bizi ise suçlu sandalyesine oturtmayı başardılar” dedi.

Tüm bu olan bitene karşılık Kıbrıs Türkünün ise ‘Allah kerim’ yaklaşımını sergilemeye devam ettiğini dile getiren Cafer Gürcafer, “Biz küçümsemenin dışında hiçbir şey yapmayarak onların işlerini kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Rum kesimi, yıllarca toplu iğneyle kuyu kazar gibi adım adım ilerledi. Yaptıkları usulsüzlükleri akıllarınca hukuki zemine oturtarak üzerini örttü. Yüzbinlerce dönüm Kıbrıslı Türk mallarını fıstık fiyatına kiralama yöntemiyle milyarlarca ekonomik fayda elde etti. Binlerce Kıbrıs Türkünün evlerini güya Vasilik Yasası’na göre kiralama yaparak bedava fiyatına peşkeş çekti. Binlerce Rum vatandaşı, devlete ödedikleri kira bedelinin on katı fiyatlara başkalarına kiralama yaparak rant elde ediyor. Biz ise küçümsemenin dışında hiçbir şey yapmayarak onların işlerini kolaylaştırdık. Yıllarca toplu katliamlara maruz kaldık ama uluslararası hukukta bir dava bile açmadık. Mallarımızı, mülklerimizi gasp ettiler, dava açmadık. Ortağı olduğumuz devleti gasp ettiler, dava açmadık. Şimdi ise yaptıkları bu planlı çalışmanın başka bir evresine geçtiler. Keklik avlar gibi hepimizi avlamaya başladılar. Kuzeye yatırım yapan insanlarımıza sürekli korku pompalayarak ekonomiyi çökertmeyi hedefliyorlar. Kısacası adım adım yaptıkları ile bizim yapmadıklarımızın avantajlarını birleştirerek uluslararası hukuk ve camiada kendilerini mağdur, bizi ise suçlu sandalyesine oturtmayı başardılar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz, ‘Allah kerim’ yaklaşımını sergilemeye devam ediyoruz.”