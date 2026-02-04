Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mersin’de trafik kazasında hayatını kaybeden Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Zehra Serdil Atak için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi, kıymetli evladımız Zehra Serdil Atak’ın, Mersin’de geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden öğrencimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."