-ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cenevre’de gerçekleşecek 5+1 toplantıyı ve Kıbrıs sorununu değerlendiren Gürcafer, çok heyecanlı olduklarını belirterek, Cenevre’den beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi.

Gürcafer, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Kıbrıs sorunu dünya barışını etkileyen bir noktaya geldi. Bu sorun Türkiye-Yunanistan, Türkiye-AB ilişkilerini etkiliyor, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının düzgün değerlendirilememesini sağlıyor. Taraflar artık buna bir el atılması gerektiğinin farkında. Ben Cenevre’de masanın devrileceğini düşünmüyorum. Mekik diplomasisi bence bu görüşmeden sonra hızlanacak. Masada görüş ayrılıklarının kabul göreceği farklı bir formül arayışına geçileceğini düşünürüm. Bu konfederasyon ya da gevşek federasyon modeli olabilir. Bölgede bir istikrara ihtiyaç var. Toplantının olumlu sonuçlanması yatırım iklimine de yarayacaktır.”

“YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Dünyadaki gelişmelere de değinen Gürcafer, yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek, bu düzenin bölgemize barış getirmesini diledi. Gürcafer 2025 yılı sonuna kadar bu yeni düzenin dünyada kendini belli edeceğini söyledi.

“İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇOK SIKINTILI”

İnşaat sektörünün son durumunu da değerlendiren Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer sektörün çok sıkıntılı olduğunu belirterek, Kıbrıs sorunu çözülmeden bu sorunların ortadan kalkmayacağını vurguladı.

Gürcafer, şöyle devam etti:

“Sektör çok sıkıntılı. Güney merkezli tutuklamalar, mülkiyetle ilgili uluslararası bir tanınırlık olmaması, bizim paniğe kapılıp yanlış yaptığımız yasa sektörü olumsuz etkiledi. Yeni satışlar ve yabancı yatırımcı ilgisinde ciddi azalma var. Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece ekonomi konusunda yürüdüğümüz yol hep dikenli olacak. Mülkiyet konusu Kıbrıs sorunu çözülmeden çözülmeyecek. Kıbrıs sorununun çözümlenmesine odaklanmamız lazım. Daha çok istenç olmalı.

“BİZİM İNSANIMIZIN BU ÜLKEDE EV ALMASI HAYAL”

Ülkedeki konut fiyatlarını da değerlendiren Gürcafer, “Bizim insanımızın bu ülkede ev alması hayal” diyerek sosyal konut projesine dikkat çekti.

Gürcafer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Pandemi sonrası malzeme fiyatları yükseldi, arazi maliyetleri arttı. Halkın alım gücü düşüyor. Devlet buna çözüm bulmalı, o da sosyal konuttur. Bu ülkede hiç ev alamayan insanlar vardır. Alayköy’deki projeler vizeye verildi, ÇED raporu da hazırlanıyor bunlar tamamlandığı anda proje başlayacak ve hiç evi olmayan vatandaşlar 35 bin sterline konut sahibi olacak.”

GÜRCAFER’DEN DEPREM UYARISI… “İSİAS’TAN DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZU KAYBEDECEĞİZ”

Ülkemizin depreme karşı ne noktada olduğu yönündeki soruya da yanıt veren Gürcafer, ciddi uyarılarda bulundu. “KKTC’de deprem olursa İsias’ta kaybettiğimizden daha çok çocuğumuzu kaybedeceğiz” diyen Gürcafer, “Bu konuda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Deprem kuşağındayız ve bu bir gerçek. Deprem konusunda ilk adım Üstel döneminde atıldı. Okullara et atıldı, doğru yaptılar. Bunun yanında kamu kurumlarına da bakılması gerekiyor. Evlere de bakılması gerekiyor. Devlet olarak insanların kendi binalarını güçlendirebilmesi için yasal düzenlemeler yaparak, belki vergi muafiyetleri vererek, özel krediler vererek insanların kendi evini taramalarını, güçlendirmelerini sağlamalısınız” dedi.