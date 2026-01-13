Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türkü’nün Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatlarının yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Gürcafer yayımladığı mesajda, 15 Ocak 1984’te vefat eden Dr. Fazıl Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin simgesi, toplumuna önderlik eden çok değerli bir lider olduğunu belirtti.

Gürcafer, 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Rauf Raif Denktaş’ın da ömrünü Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı olduğunu vurguladı ve “her iki lideri de saygı, minnet ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.