"Kimse inşaat sektörü başta olmak üzere yüze yakın alt sektörün batırılmasına seyirci kalmamızı beklemesin" diyen Gürcafer, yarın yetkili kurullarının toplanıp karar alarak gerekli adımları atacağını kaydetti.

Gürcafer'in açıklaması şöyle:

"İyi niyetimiz suistimal edildi. Yapıcı yaklaşımlarımız sonuca değil de umarsızlığa neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Yetkililerimizin kriz masası etrafında toplanmasını beklerken onların genelinde yurt dışı seyahatleri bir türlü bitmek bilmiyor. 6 aydır inşaat sektörüyle birlikte ülke ekonomisi son sürat dibe doğru gidiyor. Biz; 'acil önlem alınmalı, stratejik adımlar atılmalı' dedik sonra malesef siyasetin ne öncelikleri ne de umarsızlıkları değişiyor. Rum'un yaptıklarını anlarız da kendi kendimize verdiğimiz zarara anlam veremiyoruz. Dayatılan, diretilen mantıksızlığın amacını anlamakta güçlük çekiyoruz.

Kimse inşaat sektörü başta olmak üzere yüze yakın alt sektörün batırılmasına seyirci kalmamızı beklemesin. Yarın yetkili kurullarımız toplanıp karar alacak ve gerekli adımları atacaktır."