CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Temel atma töreninde konuşan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ‘bugün sosyal konutların temelini atmak için toplanmış görünsek de biz ülkenin en önemli sorunu olan konut sorununu, sürdürülebilir bir sistem içinde çözümlenmesi için temel atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gürcafer şöyle devam etti:

“Çok büyük emekler verildi, meşakkatli çalışmalar yapıldı. Bir sistemin temeli atılıyor bugün. Bu sistem içerisinde bir sürü ilkeyi barındırıyor. Çevre dostu bir ilke, kırsalın kalkınmasıyla ilgili bir ilke, alım gücü düşen insanlarımızın konut ihtiyacını devletin üzerine külfet olmadan ama devletin katkılarıyla dayanışma içerisinde çözmesi için bir ilke... Bu kooperatif bizim yıllar sonra gösterdiğimiz bir dayanışma örneğidir. Tüm müteahhitlerin üye olduğu bir kooperatif kuruldu ve diğer taraftan gerekli yasalar tüzükler yapıldı. Biz her bölgenin kendi konut ihtiyacını kendi içinde karşılama düşüncesi ile yola çıktık. Şu anda sistemin dişlilerinin çalışma aşamasına geldik. Bugün 35 sosyal konutun temelini atacağız, bunun yakın zamanda 100’e çıkması için çalışmalar var. 5 bin ile 10 bin arasında konut ihtiyacı söz konusu. Bu ihtiyacı bugünden başlayarak adanın her tarafında karşılamak gibi bir ilkemiz vardır.