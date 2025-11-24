Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede artan suç olaylarına dikkat çekerek “Bu iş çığırından çıktı. Toplumu bilgilendirme görevi yapan bir gazeteci, eşi, çocuklarına kadar tehdit ediliyor. Tüm galericiler aynı durumda. Basına yansımayan daha bir sürü tehdit olayı var. Toplum infial içerisinde” ifadelerini kullandı.

Gürcafer, çetelerin ülkeye yönelik iştahının her geçen gün daha da kabardığını belirterek, “Belli ki rahat hareket edebilecekleri bir zemin buldular. Bu zemini ortadan kaldırmak için yasama, yargı ve güvenlik güçleri, acil kriz masası oluşturmak zorunda, yoksa bu saldırıların ardı arkası kesilmeyecek” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Ceza Yasası’nın acilen gözden geçirilmesi ve ivedi olarak caydırıcı etki edebilecek düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.