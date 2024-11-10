Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu ve eylemleri ile tüm dünyanın saygı duyduğu, örnek bir lider olduğunun altını çizen Gürcafer, Atatürk’ün mirası olan laik, demokratik, çağdaş düzeni koruyup geleceğe taşımak hepimizin görevidir" dedi.

Gürcafer, "Tüm dünyada artarak devam eden Atatürk sevgisi, bir lider olarak kişiliğinin ve ortaya koyduğu ilkelerinin ne kadar kıymetli olduğunun göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86. Yıl dönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyorum. Kıbrıs Türkü, Atatürk'ü asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.