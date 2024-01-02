Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan verilere göre, Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Ardahan'da da hissedildi.
AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan verilere göre, Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Ardahan'da da hissedildi.
AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.
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