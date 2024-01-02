Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan verilere göre, Gürcistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Ardahan'da da hissedildi.

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AFAD'ın aktardığına göre depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.