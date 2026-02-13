Gürkut, sendikanın kurulduğu günden bu yana temel gayesinin meslektaşların haklarını korurken halkın nitelikli ve sürdürülebilir bir kamu sağlığı hizmetine erişimini güvence altına almak olduğunu ifade etti. Bu sorumluluk bilinciyle Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen son görüşmede çözümün ana aktörü ve yapıcı mimarı olma iradesini bir kez daha ortaya koyduklarını kaydetti.

Kamuda tıkanma noktasına gelen sağlık hizmetlerinin önünü açmak adına sendikanın sunduğu çözüm önerileri ve teknik vizyon çerçevesinde bir ilerleme zemini oluşturulduğunu belirten Gürkut, hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesinin halkın aldığı hizmetin kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Mesleki itibarı koruyacak olan Kamu Hekim Yasası’nın sadece hekimlerin değil, sistemin bütünüyle ayağa kalkmasının anahtarı olduğunu ifade eden Gürkut, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yasa çalışmasının teknik kurul aşamasına gelmesi ve yasama yılı sonuna kadar hayat bulması noktasındaki kararlılıklarını yineledi. Belirlenen takvimin sendika tarafından günbegün takip edileceğini belirtti.

Kamudaki hekim eksikliğinin giderilmesi ve münhallerin ivedilikle açılmasının “kırmızı çizgileri” olduğunu kaydeden Gürkut, hizmetin sürekliliğinin sadece hekimlerin özverisine değil, devletin liyakatli istihdam politikasına bağlı olduğunu dile getirdi.

Hastane hizmetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde çalışanların bulunduğu yasal yönetim kurullarının çalıştırılmasının esas olduğunu belirten Gürkut, demokratik katılımın şart olduğunu ifade etti.

Hizmetlerin kesintisiz devam etmesi ve ameliyatlarla polikliniklerin tam kapasiteyle devreye girmesinin, sadece sendikanın yürüttüğü yapıcı diyalog süreciyle değil, eksiklerin giderilmesi yoluyla Bakanlığın da sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olacağını belirten Gürkut, takvimin aksatılması halinde eylemliliğin devam edeceğini vurguladı.

Gürkut, sürecin her adımında şeffaf ve kararlı duruşlarından taviz vermeyeceklerini kamuoyuna saygıyla duyurdu.