Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamuda görev yapan hekimlerin çalışma koşullarına ilişkin taleplerine Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir geri dönüş alınamaması nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü grev yapılacağını açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamuda görev yapan hekimlerin yüzde 50’den fazlasının kamu görevlisi sayılmayan sözleşmeli veya mecburi hizmetli statülerde çalıştırıldığı belirtilerek, bu sorunun giderilmesi talep edildi. Açıklamada, geçici statülerin yasada öngörülen 1+1 yıl sınırına rağmen on yıllardır sürdürüldüğü vurgulandı.

Tıp-İş, sözleşmeli ve mecburi hizmetli hekimlerin eğitim izinleri, yıllık izin ve hastalık raporu haklarının yeniden düzenlenmesini, radyasyonla çalışan hekimlerin çalışma koşulları ve sürelerinin güncellenmesini de talepleri arasında sıraladı. Hastanelerde yatak sayısının yıllardır artmamasına karşın hasta sayısının kontrolsüz şekilde yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, planlama eksikliğinin giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, farklı statülerde istihdam edilen hekimlerin yasada yer aldığı şekilde “esas ve sürekli kadrolara” aktarılması, hastane yönetim kurulları ile Sağlık Hizmetleri Danışma Kurulu’nun mevzuatta belirtildiği şekilde düzenli toplanması talep edildi. Hamile hekimlerin nöbet muafiyetlerinin netleştirilmesi, doğum sonrası emzirme izinlerinin düzenlenmesi ve kamusal kaynakların özel hastanelere sevkler yerine kamu sağlık altyapısına aktarılması gerektiği de vurgulandı.

Sendika, söz konusu taleplerin defalarca iletilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan herhangi bir yanıt alınamadığını belirterek, bu nedenle grev ve eylemlerin sürdürüleceğini duyurdu.

Bu çerçevede, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü örgütlü olunan tüm kamu sağlık birimlerinde saat 07.45 ile 15.30 arasında grev yapılacağı açıklandı. Acil hizmetler, yoğun bakım, yatan hasta servisleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetlerinin grev dışında tutulacağı bildirildi.

Aynı gün saat 11.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi 5’inci kattaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası lokalinde basın toplantısı düzenleneceği duyurularak, tüm basın kuruluşları toplantıya davet edildi.