Kalp ve Damar Cerrahı Operatör Doktor Çağın Zaim, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, spor sonrası ortaya çıkan bacak ağrılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zaim, spor sonrası bacak ağrılarının çoğunlukla kas yorgunluğu olarak değerlendirildiğini ancak bazı durumlarda damar problemlerinin de devreye girebileceğini belirtti.

Dolaşım bozukluğuna işaret eden belirtilere dikkat

“Eğer bacak ağrısı günlerce geçmiyorsa ve beraberinde şişlik, ağırlık hissi, yanma gibi şikâyetler görülüyorsa bu bir dolaşım bozukluğu belirtisi olabilir” diyen Zaim, varisli damarlarda spor sonrası kan göllenmesi yaşanabileceğini ve bunun da ağrıyı artırdığını ifade etti.

Egzersiz sonrası doğru uygulamalar dolaşımı güçlendiriyor

Doktor Çağın Zaim, egzersiz sonrası bacakları yükseğe kaldırmanın, hafif egzersizler yapmanın ve soğuk duş uygulamanın dolaşımı desteklediğini belirtti. Sağlıklı damarların yalnızca kalp için değil, kas performansı için de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.