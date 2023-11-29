Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’nin Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile ilgili Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşma büyük ses getirirken, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, TÜK’te yaşananlarla ilgili konuştu.

“Görev yaptığım sürece veremeyeceğim hesap yok.” diyen Uzun, arpa ihale sürecini anlattı.

"210 DOLAR TEKLİF VEREN FİRMA, SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADI"

Uzun, arpa ihalesinin yasal olduğunu, 210 dolar teklif veren firmanın, sözleşmeyi imzalamadığını söyledi. Firmanın TÜK’e ve hayvancıya zaman kaybettirdiğini belirten Uzun, ilgili firmanın kendileriyle sözleşme imzalamaması firmanın TÜK’e ve hayvancıya zaman kaybettirdiğini belirtti ve sözleşmeyi imzalamayan firmanın ihaleye katılım parasına el konulacağını söyledi.

"PAZARLIK YAPTIK"

İhaleye katılan diğer firmalar aracılığıyla Türkiye’den 5 bin ton, Rusya’dan ise 8 bin ton arpa geleceğini ifade eden Başkan Uzun, “Pazarlık yaparak, Türkiye’den gelecek arpa fiyatını 270 dolardan 263 dolara, Rusya’dan gelecek arpayı ise 243 dolardan 235 dolara düşürdük.” dedi.

Hayvancının mağdur edilemeyeceğini belirten Uzun, günlük arpa ihtiyacının 350-400 ton olduğunu, ihtiyacın kış aylarında 500 tona çıkabileceğini kaydetti. “Güncel olarak 870 bin ton ithal, 690 ton ise yerli arpa bulunuyor.” diyen Uzun, 4 bin 500 ton arpa ihtiyacının acil olduğunu, Türkiye’den arpanın gelmeye başladığını, Rusya’dan ise 3 hafta içerisinde geleceğini dile getirdi.

Arpa fiyatlarıyla ilgili konuşan Uzun, üreticiden 8 TL’ye alınan arpayı, 7.25 TL’den üreticiyle buluşturduklarını da belirtti.

Göreve Ocak 2023 tarihinde geldiğini, bu sürede kurumun 2021 tarihli bütçeye göre çalıştığını anlatan Uzun, yeni bütçeyi yasal zemine koyduklarını kaydetti.

"67 MİLYON TL OLAN BORCUN 22'SİNİ, 17 MİLYON DOLAR BORCUN İSE 10 MİLYONUNU ÖDEDİK"

Uzun kurumla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kalkınma Bankası’na 67 milyon TL borç vardı. Bu borcun 22 milyon TL’sini ödedik. Merkez Bankası’na ise 17 milyon dolar borç vardı; 10 milyon dolarını ödedik. Doğru politikalarla gidiyoruz. Arpa satış noktalarının ve iş makinelerimizin durumu kötü, binamız ise kirada. Kuruma, 1974’ten bu yana makine alınmadı. Makineler, 2 gün çalışır, 3 gün bozuk. Projelerimizin arasında, iş makinelerini ve satış noktalarını güncellemek ve bina yapmak var."

"ŞAHALİ'NİN ORTAYA KOYDUĞU RAKAMLAR FARAZİ"

CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin kurum ile ilgili ortaya koyduğu rakamların “farazi” olduğunu belirten TÜK Yönetim Kurumu Başkanı Gürsel Uzun, konuşmasının sonunda görev yaptığı sürece veremeyeceği hesap olmadığını yineledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası