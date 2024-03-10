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Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

. Polis, zanlının apartmanın girişinde tespit edildiğini, yapılan kontrolde 29 Kasım 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Muhaceret Şubesinden araştırma yapacaklarını vurguladı.

‘Polis, 9 Şubat 2024 tarihinde Gönyeli’de Martı Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda gürültü yapıldığı şikayeti üzerine olay yerine gidildiğini söyledi

Ünal Üstel: Kadın Haklarını Güçlendirmek İçin Hep Birlikte Çalışalım

Ünal Üstel: Kadın Haklarını Güçlendirmek İçin Hep Birlikte Çalışalım

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