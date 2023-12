Genel Yayın Yönetmeni Adil Elmas’ın sorularını yanıtlayan Arıklı, KKTC’nin her platformda tanıtılması ve anlatılması gerektiğini söyledi.

Arıklı, “KKTC’nin gelecek vizyonunun ortaya konması ambargoların kırılması yönünde önemli bir adımdır. Bu noktada Orta Avrupa ve Balkanlar’da bulunan Türk nüfusa önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na katılmasının bir milad olduğunu vurgulayan Arıklı, “Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin her platformda olduğu gibi burada da ortaya çıkması bizi mutlu ediyor” dedi.

Arıklı açıklamasını şöyle sürdürdü;

Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda olmasa Hamas ve İsrail arasındaki savaşın benzeri Kıbrıs'ta da olabilirdi. Türkiye eğer 1974'te Kıbrıs'a müdahil olmasaydı bugün çok daha farklı bir tablo oluşabilirdi. Bundan dolayı Türkiye’nin her platformda desteğine ihtiyacımız vardır.