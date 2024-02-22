Türk Bir Başkanı Güven Arıklı, Kırgızistan temasları kapsamında devlet televizyonu UTRK’de canlı yayına katıldı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni anlattı.

Türk Bir Başkanı Güven Arıklı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı Şuşa’ya davet etmesinin önemli olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı’na girmenin nihai hedefleri olduğunu açıkladı.

Arıklı, Mutlu Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçtiğini ve KKTC’nin de 40. Yılını kutladığını vurgulayarak Türk dünyası ile entegrasyonun sağlanması gerektiğini kaydetti.

PROF. DR. ARIKLI ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Türk Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Kırgızistan’da üniversite öğrencileri ve STK temsilcileri ile de bir araya geldi.

Arıklı, Bişkek Devlet Üniversitesi’nin davetlisi olarak Kırgızistan’a gitti. Arıklı burada ilk olarak üniversitesinin eğitim ve idari kadrosu ile görüştü.

Görüşmeden iki ülkenin üniversiteleri arasında işbirliğinin sağlanması ve eğitim köprüsünün oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.

Arıklı ,burada öğrencilerle iletişim ve medya alanın sohbet etti gençlere iletişimin önemini anlatarak bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Arıklı, iletişim alanında çalışan yetişmiş insanların ülkeler arasındaki kültürel ve eğitim bağlarını kuvvetlendireceğini söyledi.

Arıklı, dünyanın artık dijital ortamda iletişim kurduğunu Türk dünyasının da buna uyum sağlayarak çalışma sahasını genişletmesi gerektiğini kaydetti.



İşbirliği ile ortak projelerin geliştirilmesinin önemine de değinen Güven Arıklı, farklı coğrafyalarda yaşayan bilim insanların akademik çalışmalara katkı yapması gerektiğini kaydetti.

Türk dünyasının birlikteliğinin kitle iletişim araçları üzerinden sağlanacağını belirten Arıklı medya mensuplarının eğitim, turizm ve kültürel alanlarda yapacağı yayınların büyük katkı sağlayacağını ifade etti.