Gazimağusa’da, Güvercinlik-Çayönü ana yolunda dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İbrahim Çınar (21) 74 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FE 724 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp dere yatağı içerisinde bulunan toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Nurullah Polat (E-22), Hayriye Takımcılar (K-17) ve Sıla Çıncar (K-18) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Polat’ın sol kolunda, Takımcılar’ın göğüs kafesinde ve Çıncar’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Çınar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor...



