Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli tarafından Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinde 07 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman ve 09 Şubat 2023 tarihinden itibaren Antakya’da Arama Kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım faaliyetleri icra edilmiştir. Görevlerini tamamlayan Adıyaman’da bulunan unsurlar daha önce adamıza dönmüştü. Halihazırda Antakya şehir merkezinde depremzedelere yardım şeklinde faaliyetlere devam ediliyor.
Antakya’da bulanan personelin bir kısmı, görevlerini yeni arkadaşlarına 22 Şubat 2023 tarihinde devredip ve yurda döndü.
Yapılan açıklamada, "Güv.K.K.lığı ve PGM İtfaiye personelinden oluşan Afet Yardım Görev Birliği, deprem yardım çalışmalarına aynı disiplin, heyecan ve üstün gayretle devam etmektedir" denildi.
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