Güzelyurt’ta Yaya Kazası

Güzelyurt’ta 21 Kasım 2025’te saat 12.30 sıralarında Şehit Münür Dilaver Sokak’ta meydana gelen kazada, Y.Ş'nin (76) yönetimindeki BY 895 plakalı araç, dikkatsiz sürüş sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan 85 yaşındaki K.A'ya çarptı.

Yaralanan K.A, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinde sağ elinde kırık tespit edilmesinin ardından taburcu edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Girne’de Alkollü Sürücü Takla Attı

Girne’de 22 Kasım 2025’te sabah 04.30 sıralarında Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 148 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen H.A (34) yönetimindeki HA 10 YKU plakalı araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle kaldırımdaki taş duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yol ortasında tavanı üzerinde durdu.

Kazanın ardından sürücü Açıkgöz ile araçta yolcu olarak bulunan S.S (41) hastanede tedavi edildi ve taburcu edildi. Sürücü H.A, alkollü araç kullanıp kazaya sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.