Ciddi Darp ve Kadına Şiddet olayı ile ilgili olarak anmakta olan 1 kişi, ülkede herhangi bir yasal statüsü bulunmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi ve İçişleri Bakanlığı tarafından aleyhinde tanzim edilen ihraç emri gereğince aranmakta olan 1 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen 1 kafe işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 325 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 44’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 443 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklandı.