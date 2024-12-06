Güzelyurt merkezinde, bölgenin genç girişimcilerinden Mustafa Kemal Baran (Japon) ve eşi Nuran Baran’ın direktörlüğünde MKB Exchange Döviz Bürosu faaliyete başladı.

Müşterilerine en düşük kur ve komisyonsuz işlemler sunmayı hedefleyen MKB Exchange, haftanın her günü 08:30-18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Güvenilir ve hızlı döviz işlemleri için Güzelyurt halkına yeni bir alternatif sunan MKB Exchange, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak finansal işlemlerde kolaylık sağlamayı amaçlıyor.

Döviz alım-satım işlemlerinizde uygun kurlar ve komisyonsuz hizmet avantajıyla MKB Exchange’i ziyaret edebilirsiniz.