Konuk yazar KARAKUŞ yazdı...

Hadi halk bir şey yaptı sizleri seçmişler (diyorsunuz) ya peki... Siz halk için ne yaptınız???

Ama var yaptıklarınız hakkınızı da yemiyelim şimdi...

Maaşlar gelmeden gidiyor. Ülke içi huzuru sıfırladınız. Güveni alabildiğine kayıp ettiniz. Menfaatleriniz ilk sıralarda olduğu için, vatandaşın ezilip yaşayamayacak ve nefes alınmayacak bir duruma gelmesini el birliği ile sağladınız. Bir ülkenin bel kemiği olan SAĞLIK , EĞİTİM VE SOSYAL KÜLTÜR değerlerini kırkı yıl geriye çektiniz.

Para ve zenginlik uğruna ülkeyi her türden insana sonuna kadar açtınız. Kişisel ve toplumsal olarak her geçen günde, her alınan kararlarda daha fazla çöküşe doğru gidildi ve istikrar ile de gidiliyor. Toplu taşımacılık olmayan bir ülke. Korsan taksiciliğin son sürat yapıldığı. Sokak ortalarında kendinden geçen ne idüğü belirsiz onca insan.

Şiddetin her şartta icraa edildiği bir ülke. Göz göre göre ayakta kalan bazı değerlerin yavaşca satılması, kiralanması , peşkeş çekimesi. Uyuşturucunun kol gezdiği bir ülke. Okullarda çocukların siğara içme yaşlarının 12 ye düştüğü bir memleket. Geçim derdinin hat safalara gelindiği bir ülke. Denetimsiz satışlar, devasa marketler, bir alınıp yüz satılan ürünler. Kaçak etten, tüp çalan zavalasına kadar dolup taşan bir memleket.

Her tarafın dolandırcı dolduğu ve her gün işlenen suçların tutulmayan çeteresi. Çalışanının, emekcinin GEÇİM derdinde koltukcuların ise SEÇİM derdinde olduğu bir ülke. Sadece yazılışının ve söylenişin bilindiği SAĞLIK sisteminin aynı yerde sayıyor oluşu.

Kandili rasathanesinde bu kayıtları asla bulamazsınız. İstisnasız her gün deprem oluyor bu ülke de.

Kimler mi hissediyor? Tabi ki VATANDAŞ.

Depremler sadece doğal afet yolu ile olmuyor. Bazen bile isteye sistematik olarak da yapılıyor .

Ülkemizin yüzüne bakacak olursak.

Her gün piskolojik depremler ardı ardına geliyor.

*EKONOMİK depremler...( EN ETKİLİSİ)

*SOSYAL ve KÜLTÜREL geriliğin yaşattığı depremler... ( SIFIRLADILAR)

*Zayıf EĞİTİMİN izleri . (EN ACIS)

*SAĞLIK imhası bile yıllar sonra gerçekleşen tarihi geçmiş ilaçları ile ünlü...

*ELEKTİRK kerem ve aslı misali asırlardır bitmeyen aşk gibi... Ne ayrılabildik ne kavuşabildik..

*SU yerini temizlik ve kanalizasyon hayali ve uydurma vergi haraçlarına bıraktı..

İşte tüm bunlar ve bunlara benzer yaratılan fakötrler sayesinde halk olduğu yerde sallanıyor, sarsılıyor ve savruluyor. Her yeni gün , gece düşünülüp anlaşılan ve yerine getirilmesi gereken emirleri uygulamaktan dolayı depremin en şiddetlisi bu şekilde yaşıyor bu ülkenin insanı.

Ülkenin getirildiği durum meydanlarda. Birileri de çıkıp , ülke gayet iyi ve çok refah bir düzeyde diyor.. Bir başkası TURİST akını hayali peşinde.. Daha bir başkası tarihe geçilecek imzalar attıklarını vurguluyor. Başkaları hava yolu, deniz yolu yakında tren yolu meşğuliyeti ve hayali ile yanıp tutuşuyor. İktidarı ayrı, muhalefeti ayrı telden çalıyor.

*Halk etini, tavuğunu mutfak giderini alamıyor mu?

*Halk hayali su faturalarını yatıramıyor mu?

*Vatandaş evlat okutamıyor mu?

*MAAŞ gelmeden gidiyor mu?

*İlaç alamıyor ölüyor mu?

*Sosyal yaşama ayak basamıyor mu?

*Karanlıkta kalıyor mu?

*Olmayan yollarda can veriyor mu?

Tüm bunlar ve dahasını yaşayan bu ülkenin insanı hanginizin umrunda? Hanginiz yatağa bağlı insanını düşündü? Hanginizin yaşlı insanların ilaçsız kalması aklınıza geliyor? Hanginiz sokalarda uyuşturcu ve alkol etkisinde, bu gün yığılıp kalan yarın adam öldürecek o insanları ülkeden temizlemeyi düşünüyor? Hanginiz bu ülkeyi ülke haline getirmeyi düşünüp yapmak için çalışıyor?

HİÇ VE HİÇ BİRİNİZ...

Birileri de çıkıp çok bilirsen sen yönet diyebilir. Birileri de kalkıp sen çare üret diyebilir. Bunlar benim ve vatandaşın işi değil. Ben bir vatandaş olarak ülkenin geldiği durumu kendimce kaleme alan ve yazan biriyim. Aklım bu kadarına çalışıyor benim. Öbür türlüsü benim işim değil...

Ama yönetim ve yönetiyoruz diyenlerin icraatlarını görüp anlayacak aklı selime de sahibim.

HALK SEÇMİŞ GEMİNİN KONTROLÜNÜ DE VERMİŞ.

AMA SİZ AYAKLARINIZA SIKA SIKA GEMİNİN SU ALMASINA VESİLE OLDUNUZ...

SONUÇ...

SİZ CAN YELEKLERİ İLE ATLAYACAKSINIZ VE BATAN HALK OLACAK..



KARAKUŞ.