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Hatay Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (HADO) Taşucu- Girne seferleri, Girne’den salı, perşembe ve pazar günleri; Taşucu’ndan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Rotam Denizcilikten verilen bilgiye göre, ilk sefer 8 Mayıs Pazartesi günü Taşucu’ndan Girne’ye yapılacak. İlk seferde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da KKTC’ye gelmesi bekleniyor.

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