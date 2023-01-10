Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 10 - 16 Ocak tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın az bulutlu sonraki günlerde ise sağanak yağışlı olacak.

Markette hırsızlık! 2 kadın tutuklandı Markette hırsızlık! 2 kadın tutuklandı

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece, diğer   günlerde ise 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerden      orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Çarşamba günü fırtına şeklinde esecek.