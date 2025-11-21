Daireden yapılan açıklamaya göre, KKTC Karayolu Master Planı kapsamında bulunan ve Genel Müdürlük tarafından ihale edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolları Dairesi Bakım Ağına Dahil Muhtelif Yollarda Trafik Güvenliği Yönünden Yatay ve Düşey İşaretleme ile Trafik Yönetim Sistemleri Yapılması işinde Gönyeli Çemberinde düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak.

Açıklamada, yarın ve Pazar gün gerçekleştirilecek çalışmalar esnasında güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği için dikkatli ve yavaş seyretmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.