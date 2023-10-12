Meteoroloji Dairesi, 12 – 18 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi, üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, cumartesi az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar ise parçalı zamanla çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Pazartesi, salı ve çarşamba ise parçalı, zamanla az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC, ikinci yarısında ise 25 - 28 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.